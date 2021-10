Dimanche soir l’Olympique de Marseille a conseillé le match nul 0-0 face au Paris Saint-Germain dans le Classico du football français.

SI aucun but n’ont été inscrit durant cette rencontre, l’OM a ^pu compter sur une défense très solide avec le Brésilien Luan Peres parfaitement suppléé par William Saliba. Prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal, le défenseur central français a impressionné dans sa gestion des temps faibles et temps forts et son match a été scruté par les observateurs.

C’est notamment le cas de Mamadou Niang qui est tombé sous le charme du garçon de 20 ans. Saliba quel joueur 😳 un Roc et un monstre 💪🏿💪🏿💪🏿 je comprends pas comment Arsenal ne compte pas sur un tel joueur et j’espère vraiment que l’OM va l’acheter. » A-t-il déclaré lors d’un poste sur les réseaux. L’ancien attaquant de l’OM espère voir Saliba au club encore quelques temps…