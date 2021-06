Le journaliste de Mundo Deportivo Pitu Abril considère que l’échec du Barça dans le dossier Georginio Wijnaldum est une bonne nouvelle pour le club catalan.

« Ces derniers jours, une des phrases de Johan Cruyff les plus répétées a été celle où il disait que “celui qui n’est pas certain de vouloir jouer ici ne nous sert plus à rien”. Et cela devrait valoir pour tous. Si Wijnaldum, un joueur normal, préfère les pétrodollars du PSG, eh bien adieu. Ce serait plus douloureux de perdre un jeune du centre de formation comme Ilaix (Moriba). J’espère qu’il est conscient qu’il a encore beaucoup à démontrer et qu’il ne sera jamais mieux ailleurs qu’ici. Mais s’il en doute, qu’il s’en aille », a indiqué le journaliste du Mundo Deportivo.