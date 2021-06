Djibril Cissé, ancien attaquant d’Auxerre et de l’équipe de France, ne comprend pas la polémique suscitée par la réaction d’Olivier Giroud.

« Ça me fait rigoler mais ça me fait de la peine en vrai. Il n’y a rien, ce sont des histoires qui ne servent à rien. On est en train de préparer un Euro et on parle d’un qui a liké un tweet (Giroud qui a finalement enlevé ce like, ndlr), d’un qui n’a pas fait une passe à l’autre. C’est une réaction d’avant-centre qu’il a eue », a indiqué l’ancien attaquant sur L’Equipe.

Et d’ajouter : « Moi, j’insultais la Terre entière. Quand Olivier (Kapo) ne me passait pas le ballon, quand Philippe (Mexès) ou Kali (Fadiga) ne me passaient pas le ballon, c’étaient des explosions sur le terrain. C’était des réactions de buteur. Il veut marquer, il a soif de buts. Il pense qu’on peut lui donner… On pense toujours que le passeur peut nous la mettre mais il ne peut pas en fait. Donc, on gueule et on réagit comme ça après le match. Il n’y a pas lieu de faire tout ça. »