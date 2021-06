Pascal Boniface, consultant, rêve d’un Zinedine Zidane à la tête du Paris Saint-Germain.

« On a beaucoup dit que Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid avec Zidane comme entraîneur mais on pourrait se demander si le scénario ne sera pas inverse, avec Zidane qui franchit les Pyrénées pour devenir l’entraîneur de Mbappé au PSG. Quels sont les éléments qui peuvent conforter ce scénario incroyable ? Une réalité, Zidane a quitté le Real Madrid et il a dit qu’il ne ferait pas d’année sabbatique », a indiqué Pascal Boniface sur sa chaîne Youtube.

Et d’ajouter : « Il est à la recherche d’un nouveau banc. Il y a de plus en plus de rumeurs autour de Pochettino qui est toujours à l’hôtel, on dit qu’il n’est pas tout à fait content. Deux départs, l’un réel, l’autre potentiel, la possibilité existe. Quel est le plus grand défi du mercato du PSG ? Conserver Kylian Mbappé. Neymar, c’est fait. Lui dire que Zinedine Zidane sera son entraîneur, Mbappé, il ne part plus, il reste. […] On imagine déjà les vertus, Zidane comme entraîneur, Neymar et Mbappé dans l’équipe, plus Navas, qui connait Zidane, et les autre stars. Justement, on sait que Zidane sait gérer les stars. »