Dans le passé, le Real Madrid avait déjà approché Mauro Icardi. Un souhait de retour chez la direction madrilène afin de seconder Karim Benzema.

Lorsqu’il portait les couleurs de l’Inter Milan, Mauro Icardi attisait les convoitises des plus grands dont celles de Florentino Pérez qui rêvait de l’enrôler au Real Madrid. Une signature qui a capoté à l’époque parce que Wanda Nara était sa femme ainsi que son agente. Une femme conflictuelle que le dirigeant madrilène ne souhaitait pas avoir dans les pattes. Elément qui vacille aujourd’hui alors qu’un conflit est bel et bien présent entre les deux tourtereaux. Selon CalcioMercato, une rupture entre Wanda Nara et Mauro Icardi pourrait être synonyme de nouveau départ pour le renard des surfaces argentin qui n’est pas indispensable au PSG et à qui, les portes du Real Madrid s’ouvrent.