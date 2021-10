Le demi de mêlée Antoine Dupont a été promu capitaine du XV de France pour les tests d’automne en l’absence de l’habituel titulaire du rôle Charles Ollivon, blessé, a annoncé lundi la Fédération française de rugby.

Le joueur de 24 ans, qui remplit ponctuellement cette fonction à Toulouse, assurera le capitanat pour les trois matches que les Bleus disputeront en novembre contre l’Argentine (le 6 au Stade de France), la Géorgie (le 14 à Bordeaux) et la Nouvelle-Zélande (le 20 au Stade de France). Il figurait dans une « short-list » de cinq joueurs – avec le centre du Racing 92 Gaël Fickou, le troisième ligne de La Rochelle Grégory Alldritt et les Toulousains Julien Marchand et Anthony Jelonch – susceptibles de conduire les Bleus en l’absence du troisième ligne de Toulon Ollivon, victime en juin d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Au sein d’un groupe considérablement renouvelé, Jelonch avait assuré

l’intérim lors de la tournée d’été en Australie, où la France avait signé une première victoire en plus de trente ans malgré l’absence de nombreux cadres, mais la concurrence est rude à son poste pour une place dans le XV de départ. Joueur le plus expérimenté du groupe France, Fickou (27 ans, 63 sélections) semblait un temps tenir la corde pour le capitanat, mais il a été coiffé au poteau par Dupont (32 sélections), étincelant samedi avec Toulouse contre Castres (41-0) lors de la 8e journée du Top 14.

AVEC AFP