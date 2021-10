Le demi de mêlée Antoine Dupont, déjà incontournable en équipe de France par ses performances, a encore pris du galon lundi en étant nommé pour la première fois capitaine pour les tests d’automne, en l’absence de Charles Ollivon, blessé.

Le joueur de 24 ans, qui remplit ponctuellement cette fonction à Toulouse, assurera le capitanat pour les trois matches que les Bleus disputeront en novembre contre l’Argentine (le 6 au Stade de France), la Géorgie (le 14 à Bordeaux) et la Nouvelle-Zélande (le 20 au Stade de France). Le nom du nouveau capitaine a d’abord été annoncé aux joueurs, fraîchement arrivés au centre national de Marcoussis, lors d’une « passation de pouvoir » en présence de l’habituel titulaire du rôle, Ollivon, victime en juin d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Au sein d’un groupe considérablement renouvelé, Anthony Jelonch avait d’abord assuré l’intérim avec succès lors de la tournée d’été en Australie, où la France avait signé une première victoire en plus de trente ans malgré l’absence de nombreux cadres. Mais le troisième ligne, passé à l’intersaison de Castres à Toulouse, n’était pas vraiment favori pour conserver le capitanat. Avant tout parce que la concurrence est rude à son poste pour une place dans le XV de départ avec Cameron Woki ou son coéquipier toulousain François Cros.

Indiscutable sportivement

En dévoilant la semaine dernière la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la série automnale, l’encadrement tricolore avait reconnu qu’un « cinq majeur » se dégageait pour le capitanat: les Toulousains Julien Marchand, Antoine Dupont et Anthony Jelonch, le Racingman Gaël Fickou et le Rochelais Grégory Alldritt. Le manager des Bleus Raphaël Ibanez avait alors énuméré plusieurs critères pour pouvoir hériter de ce poste prestigieux: performance, générosité, humilité, loyauté. Des cases toutes cochées par Antoine Dupont (32 sélections), à commencer par la première. Le nom du natif des Hautes-Pyrénées, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis deux saisons, est sans doute le premier couché sur le papier par le sélectionneur Fabien Galthié, lui-même ancien demi de mêlée, au moment d’établir sa composition d’équipe. Indiscutable sportivement, ce boulimique de rugby a aussi pour lui sa science tactique, selon son coéquipier à Toulouse Thibaud Flament: « il comprend bien le jeu et a la lucidité et le recul pour se rendre compte de ce qui se passe et nous en parler sur le terrain ». « Il sait aussi nous motiver. Il parle bien, il sent bien le groupe. Il a une belle palette et c’est bien comme capitaine », ajoute le deuxième ligne, retenu pour la première fois parmi les Bleus.

« Un chouette mec »

Joueur le plus expérimenté du groupe France, Fickou (27 ans, 63 sélections) semblait un temps tenir la corde pour le capitanat. Le trois-quarts centre du Racing 92 avait même fait acte de candidature, affirmant dans un entretien à l’AFP qu’il était « temps pour (lui) de prendre des responsabilités ». Il a finalement été coiffé au poteau par Dupont, que le staff aurait pu être tenté de protéger tant il fait déjà l’objet d’attentes énormes en équipe de France. Le demi de mêlée, qui bénéfice d’un bon relationnel avec les arbitres, semble désormais avoir les épaules assez larges pour assumer la pression et son statut de star internationale. « Peut-être que le rugby a besoin d’un tel porte-drapeau. D’un garçon qui n’est pas dans les frasques, dans les grandes déclarations. Qui est juste un chouette mec de 24 ans », disait de lui la saison dernière son entraîneur toulousain Ugo Mola. Relativement discret dans les médias sans pour autant être mal à l’aise face aux micros, Dupont, très attaché à sa région natale du Sud-Ouest, va être encore davantage exposé ces prochaines semaines. Voire au-delà si Ollivon n’est pas remis à temps pour le Tournoi des six nations.

AVEC AFP