Passeur sur le but de Neymar ce dimanche face à Lorient (2-1), Hugo Ekitike a cependant gâché une belle occasion de but. Pas de quoi le démoraliser.

« Sur mes dernières rentrées, je commence à comprendre de plus en plus les autres et la manière de jouer ici. Aujourd’hui, j’ai pu être décisif et ça en est la preuve. Pour un attaquant, le principal c’est de se créer des occasions. Je ne m’en créais plus ces derniers temps, là ça revient de plus en plus. Il y a des frappes, et quand ça va rentrer, il y en aura à foison, j’espère ! », a lance Ekitike au micro de Prime Video.