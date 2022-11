C’est maintenant acté, Fabio Quartararo a perdu son titre mondial, ce dimanche. Francesco Bagnaia a en effet été sacré champion du monde, à l’issue de la dernière course, le GP de Valance. Le Français, qui essaye de voir le positif, n’a tout de même pas caché sa déception.

« J’ai donné mon maximum, tout ce que j’avais. Le pneu avant était trop tendre, je n’avais pas de feeling à l’avant. Mais j’ai tout tenté, il y a eu des moments très chauds. J’ai même été près de la chute. Je savais que cette 4e place n’était pas suffisante. C’est dommage mais c’est une année où j’ai beaucoup appris », a-t-il déclaré après la course au micro de Canal +.

« Je suis le premier des perdants. Ça a été une année tellement compliquée, ce résultat est quand même positif. Et j’ai tellement hâte d’être mardi pour essayer la moto de l’an prochain, et voir ce qu’on peut faire avec. (…) Il y a énormément de regrets, mais je ne pouvais pas faire plus que ça. »