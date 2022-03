Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale après sa défaite, 3-1, sur la pelouse du Real Madrid. Gianluigi Donnarumma, fautif sur le premier but, a pris la parole sur ses réseaux sociaux. L’italien s’excuse et se projette déjà sur l’avenir.

Mercredi, le Paris Saint-Germain a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Le club de la capitale a été éliminé dès les huitièmes de finale de la plus belle des compétitions après sa défaite, 3-1, sur la pelouse du Real Madrid. Gianluigi Donnarumma, fautif sur le premier but, a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour la première fois depuis la déroute. Critiqué pour son erreur sur le premier but, l’Italien se projette vers l’avenir.

« L’élimination de la Ligue des Champions a été un coup dur. Les deux derniers jours n’ont pas été faciles, mais c’est de ces moments difficiles que l’on sort plus forts. Maintenant il faut penser au présent, à gagner la Ligue 1, a tout donner, comme j’ai toujours fait, pour ce maillot, pour ce club et pour nos supporters. Ça repart, tous ensemble! Allez Paris! », confie-t-il.

Le Paris Saint-Germain devra se remettre la tête à l’endroit dès dimanche, sur la pelouse du Parc des Princes, face à la lanterne rouge, les Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.