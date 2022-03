Pour Elie Baup, l’OM a les armes pour rester sur le podium, mais « il ne faudra pas se louper ».

Inquiet à cause des récentes prestations de l’Olympique de Marseille, l’ancien de la maison Elie Baup garde tout de même une part d’optimisme. Interrogé ce mardi par nos confrères de La Provence, l’ancien entraîneur a évoqué les chances de terminer sur le podium de Ligue 1 pour Jorge Sampaoli et ses hommes.

« Le souci est toujours le même : il faut marquer. Cela vient du réalisme offensif, de la qualité de la finition, du nombre de situations que tu peux avoir. Il y a une forme de possession latérale, mais il n’y a pas de vraie occasion et de concrétisation. Quand tu n’inscris pas de but ou que tu mènes 1-0, ce que je connais assez bien, il faut que tu sois très hermétique derrière pour faire un résultat. La première erreur ou la moindre faiblesse défensive te fait basculer du mauvais côté. Quand tu n’es pas capable de mettre deux ou trois buts, c’est difficile. Il n’y a aucune raison que l’OM ne finisse pas dans les trois premiers, mais on entre dans la période où beaucoup de clubs ont déjà connu des moments difficiles et ne vont plus en vivre, comme Nice ou même Lyon. Sur la phase finale, il ne faudra donc pas se louper. »