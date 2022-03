Malgré son statut à l’OM, Milik ne pense pas à un départ cet été comme la presse l’a relevé cette semaine. Quelques heures après l’information publié par RMC, l’entourage du joueur à réagi.

« À aucun moment Milik n’a dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli. Arek respecte son entraîneur et ses décisions. Hier (dimanche), il a simplement expliqué qu’il fallait s’adapter à tous les systèmes. Et il était le premier à ne pas être satisfait de sa performance. Quand il joue, il essaye de faire le maximum.

Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l’OM soit en Ligue des Champions la saison prochaine, et que l’équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League », a expliqué l’entourage de Milik pour RMC.