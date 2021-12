Concurrents pour une place de titulaire au PSG, Donnarumma et Navas sont surtout « amis » d’après l’ancien Milanais.

Lauréat du trophée Yachine en début de semaine, Gianluigi Donnarumma assure qu’il n’y a aucun conflit avec son coéquipier Keylor Navas. Pourtant, ils se tirent tous les deux la bourre pour la place de titulaire dans les buts du PSG et Mauricio Pochettino ne semble pas décidé à trancher en faveur de l’un ou de l’autre. Interrogé ce vendredi dans les colonnes de France Football, l’Italien a joué la carte de la diplomatie.

« Avec Keylor, j’entretiens un excellent rapport, il n’y a pas le moindre conflit. Il arrive que des gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées. Nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous. Keylor et moi sommes unis, à l’image de tout le vestiaire. Vous savez, nous sommes deux garçons très tranquilles et respectueux. »