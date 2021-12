Face aux médias, le coach de l’OM avoue n’avoir pas vraiment apprécié la courte victoire face à Troyes.

De passage en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a évoqué la forme du moment de l’Olympique de Marseille, à la veille du match de la 17e journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois (samedi, 17h).

« La confiance extérieure est liée aux résultats. Ça détermine des jugements de valeur. À l’intérieur, pour moi, la victoire face à Troyes (1-0, dimanche) n’est pas pareille que celle contre Nantes (1-0, mercredi) dans un Championnat qu’on sait rapide, physique et technique. Je préfère cette victoire face à Nantes, où on a vu une très bonne capacité collective. J’espère que c’est un nouveau point de départ pour notre projet et qu’on répétera ça sur le long terme. La victoire face à Troyes m’inquiétait, celle face à Nantes m’a donné beaucoup d’espoir. Il faut continuer de s’améliorer régulièrement. »