Pas besoin de tergiverser, le coach des Nantais veut une victoire et rien d’autre ce week-end contre Lorient.

Dans une spirale négative après sa défaite face à l’Olympique de Marseille (0-1) mercredi, le FC Nantes doit impérativement rebondir ce dimanche (15h) à Lorient. Un match à la portée des Canaris selon Antoine Kombouaré, qui a fait le point sur les chances de ses hommes ce vendredi en conférence de presse.

« Bien sûr qu’on souhaitait faire un exploit. Mais on a joué le PSG, Lille et Marseille. On a vu lors de la première mi-temps à Paris ou encore mercredi devant l’OM, qu’en face, lorsque ça joue à ce niveau-là, c’était compliqué. Là, on va revenir à nos ‘chères études’, dans notre championnat. Même si on a fait des bons matches, face à ces trois grosses cylindrées, il a manqué l’efficacité mais c’était intéressant dans ce qu’on a proposé. Maintenant, il faut traduire ça par une victoire, notamment dès dimanche à Lorient. Notre deuxième mi-temps contre Marseille me laisse penser qu’il peut y avoir de belles choses. Désormais, il faut des actes. »