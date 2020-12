Le consultant de BeIn Sports, Grégory Paisley, a évoqué sur PSG TV les performances de Moise Kean depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Il adore.

« Depuis le début de la saison, il est monstrueux, c’est un véritable point de fixation pour ses coéquipiers. J’ai été défenseur et ce genre de joueur use les défenses. Le facteur X, ce qui peut changer le cours du match, c’est l’état d’esprit du groupe. Il faut revenir à plus de simplicité. On doit jouer en équipe, malgré la fatigue. (…) Il y a aussi une fatigue psychologique après le Final 8 de l’UEFA Champions League à Lisbonne, les joueurs restent des êtres humains. Mais j’ai vraiment l’impression que tout le groupe est investi dans le projet pour cette saison 2020-2021 », a indiqué Grégory Paisley sur PSG TV.