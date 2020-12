Meriem Salmi, psychologue de plusieurs sportifs, a évoqué la situation de Romain Grosjean après son crash de dimanche au GP de Bahreïn.

Après avoir échangé avec le pilote français, la « psy » constate que Romain Grosjean va bien moralement. « Pour le moment, il va bien, il ne souffre pas trop physiquement. Ses brûlures, ça n’est pas grand-chose par rapport à ce qu’il a vécu… Il revient tellement de loin. C’est un épisode traumatique, il va falloir le traiter. Je pense surtout à l’après », a lâché la psychologue, Meriem Salmi, dans Le Parisien.

Avant d’ajouter : « Il faut qu’on débriefe tout ce qui s’est passé pour arriver à évacuer la charge traumatique et émotionnelle. Il a vu la mort de très près, de trop près. Romain est quelqu’un de brillant, il comprend vite et il est courageux. Je sais comment il fonctionne, même si cette situation est particulièrement traumatisante et inédite. Lui veut déjà repartir mais, évidemment, il est lucide, il sait que c’est compliqué de courir maintenant dans son état mais, dans sa tête, il serait prêt à piloter le week-end prochain ».