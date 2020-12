Après sa victoire face au FC Nantes ce week-end (3-1), l’Olympique de Marseille pointe à la sixième place du classement de Ligue 1 avec 21 points et possède deux matches en moins (Nice et Lens).

En cas de victoire, l’OM pourrait passer devant le PSG. André Villas-Boas vise donc le titre en Ligue 1…en cas de défaillance du PSG cette saison sur la scène nationale. « Si le PSG est à la peine, il faut au moins être prêt à menacer le titre de champion, c’est le plus important. Cette année était imprévisible, il faut en profiter. J’ai cru que ça pouvait arriver l’an dernier, mais Paris a tout explosé. J’espère y voir plus clair après les matches contre Monaco et Rennes », a-t-il indiqué en conférence de presse. La concurrence est au courant !