Daniel Riolo, journaliste historique de l’alter foot, de remplacer lui-même le président Nasser Al-Khelaïfi fin de permettre au Paris Saint-Germain de remporter la première Ligue des Champions de son histoire.

Daniel Riolo est en colère. L’éditorialiste phare de RMC ne digère pas l’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il a littéralement fustigé la gestion du club avec à sa tête le président Nasser Al-Khelaïfi, qui pour lui est le principal responsable de cette nouvelle débâcle européenne du club de la capitale. Daniel Riolo, a même présenté sa candidature pour prendre la place du dirigeant qatari. Il estime pouvoir permettre au Paris Saint-Germain de remporter la première Ligue des Champions de son histoire.

« C’est le vrai responsable du fiasco depuis des années maintenant, à savoir le président. (…) Après, on peut effectivement parler de l’entraîneur, du directeur sportif, des joueurs. Parce qu’évidemment qu’ils sont fautifs les joueurs, mais ils sont mis, depuis des années dans ce club, dans des conditions qui sont choisies et voulues. L’autorité, elle vient d’en haut, la verticalité elle n’existe pas au PSG et le premier responsable, c’est le président de ce club qui n’est pas apte à occuper ces fonctions, a d’abord dézingué le journaliste. Je rappelle évidemment que je peux me rendre disponible si le PSG veut gagner la Ligue des Champions parce que je serai le seul à pouvoir le faire. Et je parle très sérieusement, sachez-le », a déclaré le membre historique de l’alter foot sur RMC.

« Fiasco Ultime »

Pour rappe, le Paris Saint-Germain a sombré sur la pelouse du Real Madrid. Une défaite, 3-1, synonyme d’élimination d’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle échec qualifié de « fiasco ultime » par Daniel Riolo, journaliste RMC Sport.

« Il n’y a rien d’irrationnel dans cette nouvelle honte que le PSG a infligé à ses supporters. C’est juste la sanction d’une insulte au foot et au sport. La sanction d’une politique sportive absurde. Qui pouvait croire qu’il était possible de gagner la Ligue des champions avec Messi et Neymar ensemble sur le terrain? Deux joueurs désormais inaptes au haut niveau dont l’unique espoir est un dernier tour de piste réussi au Mondial de leur patron en décembre. Le PSG n’est pas un club, c’est un cirque. On recrute en dépit de toute logique. On empile les joueurs, jeunes, vieux, blessés. On déverse des millions pour rien. Que le PSG se prenne une telle gifle la semaine de l’inauguration de la boutique à New York est tellement grotesque et ridicule. L’ironie du sort. Aucune expression ne semble convenir, ne semble assez forte », a écrit l’éditorialiste pour le site RMC Sport.

Après cette nouvelle humiliation sur la scène européenne, le club de la capitale retrouvera le Parc des Princes dès dimanche à 13h face aux Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.