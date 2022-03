Jorge Sampaoli est revenu sur le match et la performance de son équipe, l’Olympique de Marseille ce jeudi soir en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence. Malgré la victoire 2 buts à 1, il regrette les occasions manquées.

« Cela aurait pu finir par au moins quatre buts d’écart, contre une bonne formation de Bâle. Il faut mettre en avant ce qu’a fait notre équipe. On a l’impression que sur leur but, le joueur est hors-jeu, alors que nous, on a eu six grosses occasions pour marquer, au moins », a confié le technicien face aux médias. Avec ce succès, l’OM prend une belle option sur la qualification avant le match retour en Suisse jeudi soir prochain.