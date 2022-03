Entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio est revenu sur le huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence et la défaite 2 buts à 0 contre les Foxes de Leicester.

En conférence de presse, Genesio a évoqué cette défaite et regrette aussi les occasions de son équipe. “Sur trois tirs cadrés, ils ont marqué deux buts. C’est la différence entre une équipe qui a beaucoup d’expérience des compétitions européennes et une autre qui en manque encore. Ce que je regrette, c’est que l’on n’apprend pas de nos erreurs. Ça nous est déjà arrivé d’encaisser des buts en fin de match parce que l’on a manqué de rigueur, d’intelligence et de malice. C’est surtout ça que je regrette parce que je n’ai pas grand-chose d’autres à reprocher à mes joueurs sur le contenu du match. Dans tout ce qui a été fait jusqu’à l’approche de la surface, il y a eu beaucoup de bonnes choses. On n’a pas concédé énormément d’occasions. On n’est simplement pas efficace dans les deux surfaces.”

Le technicien breton garde la foi pour la qualification en quarts de finale. “Il reste un match retour et je crois que l’on a montré ce soir que l’on était capable de leur marquer des buts et leur poser beaucoup de problèmes.”