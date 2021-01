Auteur d’une performance plus que décevante face à Saint-Etienne (1-1) mercredi en Ligue 1 à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a été transparente sur la pelouse malgré quelques cassages de reins. Perplexe de cette contre-performance, le consultant de la radio RMC Rolland Courbis a balancé une belle pique à l’encontre de l’attaquant.

Mais où est passé le Kylian Mbappé de Monaco, au jeu sans complexe et aux chevauchées fulgurantes ? A l’image du début de saison de son équipe, l’attaquant du PSG manque de tranchant et de confiance sur la pelouse. Pire, il semble stagner depuis plusieurs matches, voire régresser. Pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc parisien face aux Verts de Saint-Etienne, Mbappé n’a pas été du tout décisif et a rendu une pâle copie.

L’ancien entraîneur expérimenté de Ligue 1, Rolland Courbis, maintenant consultant pour RMC, n’a pas été tendre avec la pépite du PSG. « Je ne suis pas surpris qu’actuellement il puisse être très moyen. Il suffit de remonter à 10 mois, pour ne pas dire 12 ou 13, pour voir qu’il va de blessure en blessure. C’est toujours « Mbappé revient », « Mbappé redémarre », donc là il va falloir prendre des décisions, reprendre à zéro. Là on n’a plus un Mbappé qui régresse mais un Mbappé qui ne ressemble plus à rien. Il faut voir ce qui s’est passé avec ses blessures, l’appréhension de la rechute. En plus c’est un footballeur-sprinteur, une catégorie très rare chez les grands joueurs ».

Une analyse particulièrement piquante mais qui est loin d’être fausse.