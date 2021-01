Lyon continue d’impressionner les observateurs de la Ligue 1. Les hommes de Rudi Garcia deviennent des sérieux prétendants pour le titre en fin de saison et une vraie concurrence pour le PSG.

« Ils sont très convaincants depuis le match de Lille et ça correspond un peu avec Paqueta qui trouve ses marques et puis aussi d’autres choses avec Kadewere et Toko-Ekambi. Je trouve qu’ils ont pris une autre dimension. Cela doit les galvaniser d’être premiers. Ils ont gagné le PSG avec de la marge. D’être premier, ça te donne une force », a indiqué Didier Roustant sur l’antenne de L’Equipe.