Leader du Dakar, Stéphane Peterhansel est bien positionné pour remporter une nouvelle fois l’épreuve. Dans les colonnes de L’Equipe, le pilote a évoqué son début de compétition.

« C’est un bon début de rallye, d’autant que ça s’est un peu décanté derrière Nasser et moi. C’est étonnant car c’est l’opposé de ce qui se passe en moto, où douze mecs se tiennent en dix minutes. Chez nous, le troisième, Carlos (Sainz, buggy Mini), est à près de 36 minutes ! Pourtant, il y a de la densité, mais avec Nasser, on a commis moins d’erreurs que les autres. C’est une bonne entame mais je pense que la deuxième semaine sera plus compliquée. La voiture marche bien. On n’est pas loin de la vérité, on n’est pas trop mal. Les Toyota ont peut-être progressé un peu plus que nous, mais difficile à dire. Il y a Nasser, toujours au-dessus de tous les autres pilotes Toyota, et le jeune Sud-Africain (Henk Lategan, Toyota, 4e au général) qui roule bien », a indiqué le pilote dans L’Equipe.

Avant d’ajouter : « Je disais l’autre jour à Édouard que ce serait bien car ça tomberait juste trente ans après ma première victoire, en 1991 (à moto). Rester au top pendant trente ans, ce serait quand même beau. Après, une de plus ou une de moins, ça ne changera rien à la fin. C’est une décision difficile à prendre car je suis toujours animé par le défi d’aller au bout de moi-même. Quand je verrai que je ne suis plus le rythme et que je prends trop de risque pour aller vite, ce sera sans doute le moment d’arrêter. »