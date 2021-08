Attaquant de l’Olympique Lyonnais Moussa Dembélé réagit à la venue de Lionel Messi dans le championnat de France et trouve que c’est un plus pour la Ligue 1 mais…

« C’est bien, c’est un plus pour la Ligue 1 je suis contant pour le championnat. On sait tous de quoi il est capable mais ce sera un adversaire pour cette saison. C’est un joueur qui a fait énormément de choses dans le football on va respecter ça mais aujourd’hui c’est un adversaire. Si j’étais spectateur ce serait différent mais là je vais vouloir gagner et lui c’est pareil c’est un compétiteur. » A révélé Moussa Dembélé qui a ouvert les portes du Groupama Stadium aux équipes de Foot Mercato et Foot.fr.