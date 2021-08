L’Equipe de France de relais par équipes a conservé son titre de champion du monde de VTT ce mercredi après-midi à Val di Sole en Italie.

Super nouvelle et super journée pour les tricolores Mathis Azzaro, Adrien Boichis, Lena Gerault, Tatiana Tournut, Line Burquier et Jordan Sarrou ont battu les Etats-Unis et l’Allemagne dans cette épreuve. Au terme d’une belle journée les membres de l’Equipe de France sont même parvenus à conserver leur titre. L’année dernière Azzaro, Gerault et Sarrou faisaient déjà partie de l’équipe victorieuse à Leogang (Autriche).