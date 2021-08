Les Girondins de Bordeaux ont vendu leur milieu de terrain de 24 ans Toma Basic à la Lazio Rome il y a quelques heures.

Aujourd’hui « Foot mercato » dévoile les coulisses de ce transfert et et surtout le détail du contrat que les Lazialés ont offert au désormais ex milieu de terrain des Girondins de Bordeaux. Il signe pour les 5 prochaines années avec un salaire de 1,5 millions d’euros par an en plus d’une prime à la signature de 400.000€. Cette opération permet aux Bordelais de toucher 7 millions d’euros plus un de bonus en cas de qualification pour la Ligue des champions en fin de saison.