Pour Rothen il n’y a pas de doute : Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine.

Après les mots forts de Kylian Mbappé au sujet de son avenir hier soir au micro d’Amazon Prime Vidéo, la confiance semble avoir changé de camp. Mais alors que de nombreux médias donnent désormais l’avantage au PSG, Jérôme Rothen ne change pas ses positions. Ce lundi au micro de RMC, l’ancien Parisien a insisté sur le fait que le Français ira bien au Real Madrid cet été.

« Il faut croire Mbappé. On le connait et on connait sa communication. C’est le lot de ce joueur. Il est obligé de tout contrôler, surtout depuis qu’il est libre. S’il avait voulu éteindre l’incendie, il aurait pris sa décision. Je reste sur cette ligne là, pour moi prolonger au PSG c’est mort à tous les niveaux. Encore plus par rapport à ce qu’il se passe depuis le début de la saison. Pour moi, il ne prolongera pas au PSG. Mais on sait jamais comme cela va se dérouler. (…) Il y a des contacts avec Mbappé et le Real a envie de le récupérer. Je pense qu’il n’est pas perturbé par la situation. Il est encore plus armé que les autres joueurs, parce que ce n’est pas facile. Je pense qu’il ne veut pas parler de son avenir. Le PSG doit changer en interne pour avoir un infime espoir de le prolonger.”