Le CUP a envoyé un message fort aux dirigeants du PSG ce lundi.

Malgré la victoire du PSG ce week-end face au LOSC (5-1), le Collectif Ultras Paris a publié ce lundi sur les réseaux sociaux un communiqué pour faire part de sa colère concernant la gestion du club. De quoi allumer les braises à moins de deux semaines du choc de Ligue des champions face au Real Madrid.

« Depuis trop longtemps maintenant le club nous offre un visage que nous ne supportons plus. Le visage d’un club qui se veut marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d’en oublier ses couleurs. Le visage d’un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive. Le visage d’un club qui rêve tellement grand qu’il donne l’impression que la saison commence en février et qu’il méprise les trophées nationaux. Nous ne reconnaissons plus notre club. Aujourd’hui, notre patience a atteint ses limites ! », peut-on lire sur le communiqué.

Le texte critique également « les changements incessants d’entraîneur », « des joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une réelle priorité tant la soupe est bonne », « une gestion des jeunes incompréhensible », « un manque de respect flagrant de la section féminine », et enfin « les différents passe-droits et autres épisodes plus dignes d’un télénovelas que d’un club de football professionnel (…) Nous avons toujours apporté notre soutien sans failles malgré d’immenses déceptions. Aujourd’hui, nous tirons le signal d’alarme. Joueurs, dirigeants, il est grand temps de réagir ou nous allons encore au-devant d’inacceptables désillusions. Respectez-nous, respectez nos couleurs », détaille le CUP dans son message.