Privé de JO cet hiver, Adrien Théaux a tenu à saluer la performance de son pote Johan Clarey, médaillé d’argent sur la descente.

Dans les colonnes de L’Equipe, le skieur Adrien Théaux – lourdement blessé à l’entraînement en novembre et forfait pour les JO de Pékin – est revenu sur la médaille de son coéquipier Johan Clarey. Il a notamment été étonné par la longévité du Tignard, médaillé d’argent en descente ce lundi.

« C’est assez français d’être bon sur le tard, Luc Alphand, c’était pareil déjà. Parfois, il y a les blessures qui peuvent expliquer le décalage. Moi, je ne suis plus surpris, je ne fais même plus attention à son âge. On est depuis toujours ensemble, c’est fantastique d’être encore là à 41 ans physiquement ! Mentalement, il y a aussi de l’usure. C’est dur de remettre le couvert à chaque fois, de reprendre des risques. Il était proche d’arrêter certaines fois, il ne l’a pas fait, tant mieux pour lui et pour nous. Il a pris du recul. Il sait qu’il fallait juste profiter. »