Le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à faire mieux qu’un nul ce samedi soir face à Bordeaux (2-2) au Parc des Princes pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Neymar a réagi à ce résultat après le match et s’est montré dépité, alors que son équipe affrontera ce mercredi Manchester United en Ligue des Champions.

« On a fait un match timide. On a réussi à marquer des buts, mais on a manqué certains détails. On doit améliorer cela. Dans un championnat où on arrive d’habitude à gagner beaucoup de matchs, on aura du mal. Comme en Ligue des Champions. On connaît l’importance du match de mercredi contre Manchester. Comme le dernier match de Ligue des champions qu’on a joué mardi, ce sera décisif. Mercredi, on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer, mais on doit améliorer certains détails, mieux jouer en équipe, sinon ça va être très difficile », a expliqué Neymar au micro de Canal+.

De son côté, Thomas Tuchel a lui aussi pété un plomb après le match du PSG face à Bordeaux, défonçant au passage ses joueurs. « On a manqué de tout en deuxième période: discipline, effort… tout » a-t-il entre autres déclaré.