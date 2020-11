Le Paris Saint-Germain a concédé un nul ce samedi soir face à Bordeaux (2-2) lors de la 12ème journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Un résultat qui ne convient pas à Tuchel, quatre jours avant le déplacement de l’équipe à Manchester United en Ligue des champions.

« On ne peut pas jouer sans effort comme on l’a fait en deuxième période » s’est-il énervé après la rencontre au micro de Canal+. Même s’il se contente de la première période, la deuxième a selon lui était un véritable désastre. « Mais on a manqué de sérieux pour finir ce match, pour le tuer, on a manqué de détermination dans la surface. On a manqué de tout en deuxième période: discipline, effort… tout. C’était pire que contre Monaco. On a manqué d’effort, de discipline, dans l’attitude. Normalement je protège toujours mon équipe mais aujourd’hui, je ne suis absolument pas d’accord. Ce n’est pas nécessaire de perdre des points une deuxième fois comme ça, après Monaco. On a perdu la deuxième période et c’était absolument mérité. C’est notre responsabilité à tous, la mienne aussi. On doit voir un autre PSG contre Manchester, ce n’est pas possible de faire un match de ce niveau. Je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas nos responsabilités, pourquoi on ne joue pas avec plus de sérieux. »

Premiers au classement, les Parisiens voient le LOSC se rapprocher. Les Lillois, à trois points derrière, pourraient faire des frayeurs au PSG s’ils venaient à remporter leur match ce dimanche soir face à Saint-Étienne.