Le XV de France s’est offert une jolie victoire ce samedi soir face à l’Italie 36 à 5 et a gagné le droit d’affronter le XV d’Angleterre en finale de Coupe d’automne des nations. Matthieu Jalibert ne se montre pas impressionné et est se montre plus motivé que jamais.

« L’équipe a beaucoup changé, avec très peu d’automatismes. On est monté crescendo mais on a fait une prestation solide avec, en ligne de mire, cette finale de la Coupe d’automne des nations contre l’Angleterre » a-t-il déclaré. « Ce sera un match très intéressant, un bel apprentissage pour ce groupe. Je ne sais pas si on peut dire qu’on a peur (de l’Angleterre, NDLR). C’est surtout une opportunité de se frotter à ce qui se fait de mieux sur la scène internationale. On est motivé à l’idée de se mesurer à une équipe redoutable, c’est une chance de pouvoir s’évaluer face à ce type d’équipe. »

En demi-finale, l’Angleterre a battu le pays de Galles (24-13). Avant ça, les Anglais ont déjà été victorieux face à la Géorgie (40-0) et l’Irlande (18-7).