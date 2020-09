Ce dimanche à 13 heures, le Paris Saint-Germain se rend à Nice pour affronter le GYM dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1.

Un match sans Neymar, Paredes, Bernat ou encore Kurzawa mais avec le retour de Kylian Mbappé. Un soulagement pour le coach Thomas Tuchel comme il l’explique en conférence de presse.

“On doit parler avec Kylian, le docteur et la Ligue nous ont dit que c’est possible. On doit attendre. Il est dans le groupe.” Sauf surprise, le natif devrait bien débuter la rencontre ce dimanche à 13 heures.