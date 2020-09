Leader du championnat après sa victoire 2 buts à 1 face à l’AS Monaco hier soir, le Stade Rennais est en grande forme en ce début de saison.

Au micro de Téléfoot, Julien Stéphan est revenu sur cette rencontre mais aussi et surtout la fin du mercato qui approche à grand pas. Le club cherche un tout nouveau gardien Edouard Mendy étant en instance de départ.

“On cherche un gardien, a-t-il déclaré. C’est un secret pour personne qu’Edou (Edouard Mendy) va certainement nous quitter et partir pour Chelsea. Donc on a besoin à ce poste-là de récupérer quelqu’un très rapidement. Il y a des discussions mais rien de définitif. On a besoin aussi d’un défenseur central, un troisième joueur expérimenté pour entrer dans la rotation”, a-t-il souligné au micro de la chaîne Téléfoot.