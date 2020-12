Le directeur des sports du Barça ne semble pas particulièrement inquiété à l’idée de retrouver le PSG en Ligue des champions, même s’il admet qu’avec Neymar, cette équipe n’est pas la même.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions nous a offert une affiche de gala entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Une double confrontation spéciale dans laquelle le PSG fait cette fois-ci office de grand favori face à un Barça en crise. Mais rien n’est encore joué, comme le rappelle Guillermo Amor, le directeur des sports et de la communication du club catalan, qui croit crânement aux chances de son équipe.

“On connaît bien notre adversaire. Le PSG a des joueurs exceptionnels et lutte pour la victoire finale. La saison passée, ils étaient proches de gagner la compétition en arrivant jusqu’en finale et je pense qu’ils ont les capacités pour aller au bout. Mais nous avons aussi nos chances. Il faudra voir dans quel état nous serons en février et mars, mais je pense qu’on sera prêt. J’ai vu que Neymar a eu un pépin physique, je suis sûr qu’il sera là pour nous affronter. Nous récupérerons aussi des joueurs importants pour ces deux grands matchs.“