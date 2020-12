Alors que le groupe Mediapro a officiellement annoncé l’arrêt de la chaîne Téléfoot, plusieurs anciens employés se sont révoltés par médias interposés.

À peine 5 mois après son lancement, la chaîne Téléfoot a officiellement mis la clé sous la porte, laissant derrière elle une vague d’abonnés et d’anciens employés furax. Dans les colonnes du Parisien, d’anciens journalistes de la chaîne ne se sont pas privés pour donner leur avis sur Jaume Roures, le propriétaire du groupe espagnol Mediapro, à l’origine du projet.

« Le jour où Jaume Roures est venu nous parler, j’ai compris que c’était mort. C’est un menteur, un escroc qui nous a tous embobinés », confie l’un d’entre eux. Un discours partagé par son collègue. « Roures, il me fait penser à Jack Kachkar, le mytho qui voulait reprendre l’OM. J’ai quitté une bonne situation, j’ai bossé comme un fou et je réalise que c’était pour un escroc. Le pire, c’est que maintenant je vais être au chômage et que j’aurai la réputation de traître pour mes anciens employeurs. C’est un gros choc, je suis écœuré. »