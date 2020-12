Arrivé 9ème du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi, Esteban Ocon a terminé son année au volant de sa monoplace Renault à la 12ème place du classement pilote. Son écurie a elle terminé 5ème. Une place qui ne convient pas à l’équipe française.

« C’est clair que l’on n’est pas satisfaits de là où on est au championnat constructeurs », a déclaré Ocon après le Grand Prix. « C’était une année très serrée, il y a des choses qu’il faut que l’on revoie. Il y a eu de très bons signes toute l’année, des choses qui font plaisir, mais il y a eu plein de petits moments où l’on aurait pu faire mieux. »

Pour autant Esteban Ocon reste confiant. Pour lui, l’équipe pourra viser des résultats en 2021.« On sait ce que l’on doit améliorer, on sait où l’on doit progresser et on sera prêts l’année prochaine. »