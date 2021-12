Dans une interview accordée à France Football, Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, assure qu’il n’y a aucun problème avec Keylor Navas.

La concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se passe merveille selon l’italien. Quelques jours après avoir remporté le trophée Yachine (récompensant le meilleur gardien de l’année), le nouveau gardien du Paris Saint-Germain a accordé une interview à France Football où il évoque son excellente relation avec Keylor Navas.

« Il n’y a pas le moindre conflit. Nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous. Keylor et moi sommes unis, à l’image de tout le vestiaire. Vous savez, nous sommes deux garçons très tranquilles et respectueux », assure Gianluigi Donnarumma. « Il arrive que des gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées. On ne peut rien y faire. Mais ce n’est aucunement la réalité. Je le vis très bien. Cela m’aide à mûrir. Comme de découvrir un nouveau championnat, qui est clairement monté en puissance. La Ligue 1 est très compétitive », a confié le champion d’Europe à France Football.