Dans une interview accordée à à TNT Sports, Luis Suarez explique que Lionel Messi peine à s’habituer au froid et à la Neige à Paris.

Luis Suarez, meilleur ami de Lionel Messi, dévoile une des raisons du début de saison mitigé de Lionel Messi, dans une interview accordée à TNT Sports. L’attaquant de l’Atletico Madrid explique que la Pulga souffre du froid et de la neige depuis son arrivée en France.

« On se parle tous les jours, a confié Suarez à TNT Sports. On essaye toujours d’éviter de parler des attentes parce que nous sommes des joueurs et nous savons comment agir dans ces moments. On parle des matchs, de la famille. Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup du froid et de la neige. Il faut sûrement s’habituer au froid ici », explique El Pistolero.

Ce samedi soir, Lionel Messi sera sur la pelouse du RC Lens, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.