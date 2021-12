Surmené après le match de mercredi, Dimitri Payet et très incertain pour la rencontre face à Brest demain.

De passage en conférence de presse ce vendredi avant de recevoir Brest demain (17h) au Stade Vélodrome, Jorge Sampaoli a donné des nouvelles assez peu rassurantes de Dimitri Payet. Titulaire mercredi face à Nantes (1-0), le numéro 10 de l’OM a besoin de souffler et il ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers ce matin. Il n’est pas officiellement forfait pour le match de ce week-end, mais Jorge Sampaoli n’est pas du genre à prendre des risques.

« Il ne s’est pas entrainé ce matin parce qu’il n’a pas récupéré totalement. Il reste sur deux matches à très haute intensité, il est resté en salle aujourd’hui. On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s’il sera disponible pour Brest. Payet est un joueur indispensable pour nous, on a un contrôle différent des matchs quand il est là. On n’a pas encore su le remplacer quand il n’est pas là, mais il va falloir s’améliorer sur ce point, car il ne peut pas jouer tout le temps. »