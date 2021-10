Buteur hier soir et même sauveur du Paris Saint-Germain lors de la victoire 2 buts à 1 en championnat face au LOSC, Angel Di Maria a une nouvelle fois sorti son équipe du pétrin.

Et ce n’est pas la première fois qu’il s’illustre. S’il a marqué le but de la victoire en fin de match lors de ce match d’ouverture de la 12e journée de Ligue 1, l’Argentin n’en est pas à son coup d’essai et Sport.fr vous donne une stat plutôt étonnante et hyper intéressante. C’est simple, lorsque Di Maria a marqué sous le maillot du club de la capitale au Parc des Princes, le PSG n’a jamais connu la défaite avec un bilan de 35 succès pour 2 matchs nuls. Une stat incroyable pour l’ancien joueur du Real Madrid qui arrive à insuffler un vrai élan à son équipe lorsqu’il évolue au Parc des Princes…