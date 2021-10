Sélectionné pour disputer la Coupe Davis avec l’Equipe de France dans quelques jours mais également en lice pour le Masters 1000 de Paris-Bercy, le Français Ugo Humbert est contraint de renoncer aux deux derniers événements majeurs de l’année.

Ce samedi, le tricolore actuel 29e joueur mondial a annoncé via ses réseaux sociaux que sa saison 2021 était terminée. « Ces derniers mois ont été éprouvants, je n’ai malheureusement pas réussi à repartir sur le Tour malgré ma détermination et tous mes efforts. C’est une décision très difficile mais il est préférable à ce stade de prendre soin de moi pour envisager une belle saison 2022, c’est pourquoi j’ai décidé de mettre un terme à ma saison 2021. C’est un crève-coeur de ne pas pouvoir jouer Bercy et la Coupe Davis cette année, des évènements auxquels je tiens particulièrement. » A-t-il livré comme message.

C’est un vrai coup dur pour lui mais aussi pour Sébastien Grosjean, le sélectionneur de l’Equipe de France de Coupe Davis qui en avait fait son homme fort et devra se passer de ses services. Rappelons qu’avec Humbert, Richard Gasquet (76e), Arthur Rinderknech (65e), Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont aussi été convoqués. En revanche, le capitaine se passe des services de Gaël Monfils actuel 21e joueur mondial à l’ATP.