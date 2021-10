Présent ce vendredi soir en conférence de presse à Marseille, Gerson est revenu sur ses premiers mois difficiles en France. Il espère continuer comme ça et souhaite s’améliorer après un début délicat.

Recruté contre la somme de 25 millions d’euros lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain brésilien de 24 ans fait un premier point devant les médias et il souhaite progresser pour aider sa nouvelle équipe du mieux possible à commencer par le match de dimanche face à Clermont. « Comme je l’ai dit, je viens ici au club tous les jours pour faire de mon mieux. Lors des matchs, j’essaie toujours de faire de mon mieux, mais parfois ce n’est pas possible. Parfois comme je l’ai dit, le mental est bloqué, verrouillé. C’est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. »

Avant de conclure : « laisser mon esprit ouvert et ne penser qu’à jouer au football, c’est tout ce que je sais faire. Petit à petit je vais me détendre davantage et être le vrai Gerson. Je travaille toujours et je me concentre pour m’améliorer. Je crois que je serai adapté à 100% très rapidement. Et je serai capable de satisfaire les attentes de tous les membres du club et du staff. »