Bientôt libre de tout contrat, Paul Pogba « ne serait pas contre venir à Paris ».

Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ hier soir sur RMC, Nicolas Anelka en a profité pour tendre une énorme perche à Leonardo. Selon ses dires, Paul Pogba – dont le contrat avec Manchester United se termine cet été – verrait d’un bon œil un transfert au Paris Saint-Germain. De quoi donner des idées au directeur sportif du club, d’autant que le Qatar est déjà conquis par le talent de Pogba.

« Manchester United n’est pas le meilleur club dans lequel il peut s’éclater ou montrer tout son talent. Moi je pense que le PSG serait super bien pour lui. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce ne serait pas bien pour le PSG car il est beaucoup blessé. Mais je pense que ses blessures sont notamment dues à sa vie à Manchester car psychologiquement c’est difficile. J’ai discuté avec lui il y a six mois, il ne serait pas contre venir à Paris. S’il vient, on oubliera toutes ses blessures et on verra que c’est un top joueur. »