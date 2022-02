Face aux événements d’hier, les 18 clubs d’EuroLigue ont pris la décision de boycotter leurs prochains déplacements en Russie.

Réunis ce vendredi, les responsables des dix-huit clubs engagés en Euroligue ont pris la décision de ne plus se rendre en Russie cette saison après l’invasion militaire en Ukraine. Dans un communiqué publié cet après-midi, les dirigeants ont fait savoir qu’ils condamnaient « tout acte de guerre tel ceux en cours en Ukraine ».

De plus, les trois rencontres concernant les clubs russes engagés en EuroLigue – CSKA Moscou, Kazan et Saint-Pétersbourg – ont été reportées (initialement prévues jeudi et ce vendredi). La rencontre de la 19e journée entre le CSKA Moscou et le FC Barcelone, initialement prévue dimanche dans la capitale russe, a également été reportée.