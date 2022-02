Avec Thiago Mendes en défense centrale, Peter Bosz semble avoir trouvé une formule qui marche à merveille.

Replacé en défense centrale depuis quelques semaines, Thiago Mendes donne grande satisfaction à son entraîneur. De passage en conférence de presse ce vendredi, avant le choc entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC dimanche soir (20h45), Peter Bosz a d’ailleurs tenu à saluer la progression du Brésilien.

« Le plus important, c’est que c’est un joueur intelligent. Et un milieu défensif intelligent peut toujours jouer en défense centrale, selon moi. Comme on a souvent le ballon dans un match, c’est très important d’avoir des défenseurs qui savent l’utiliser et qui savent organiser l’équipe. Thiago n’a pas peur de monter dans le milieu, il anticipe bien et défend bien. Donc je suis satisfait de lui. Et je ne suis pas d’accord avec ce que j’ai lu, pour moi il a fait un bon match à Lens, même s’il aurait pu mieux faire sur le but encaissé. J’étais content de sa prestation. »