Le 9 mars dernier, le Paris Saint-Germain a vécu une nouvelle déroute européenne en étant éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid. Quelques jours après ce nouvel échec européenne, Serge Aurier, ancien joueur du club de la capitale, a pris la défense de Mauricio Pochettino estimant qu’il n’est pas le seul responsable.

Serge Aurier vole au secours de Mauricio Pochettino. Le latéral droit ivoirien, qui a connu l’actuel entraineur du Paris Saint-Germain à Tottenham estime que l’Argentin n’est pas le seul responsable de la déroute parisienne à Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions.

« Je suis très triste, C’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup appris. Et surtout, je connais la personne. Je suis déçu de la manière dont ça se passe à Paris, j’étais vraiment content quand il a été approché par Paris. Avec ce que j’ai appris et ce que j’ai vu, je savais qu’il avait l’âme pour donner ce qu’il manquait à cette équipe. Malheureusement, ça ne s’est pas toujours bien passé depuis qu’il est là. Mais je pense que ce n’est pas seulement de sa faute. Je pense qu’il n’a pas réussi à faire ce qu’il avait fait avec nous à Tottenham, c’est vrai que ce n’est pas le même style de joueurs. Le connaissant, son plan de jeu a toujours été bon, ce qui nous a amené en finale de la Ligue des Champions. (…) Il y a beaucoup de problèmes en interne qu’il n’arrive pas à gérer. Ça me fait un peu mal pour lui. J’espère en tout cas qu’il va continuer jusqu’à la fin de la saison, on verra bien ce qu’il se passera », a confié l’ancien parisien à beIN Sports.

Après avoir perdu le trophée des champions en début de saison face au LOSC, l’élimination en quart de finale de la Coupe de France, il ne reste plus que le championnat au club de la capitale. Largement en tête, les hommes de Mauricio Pochettino ont la possibilité de remporter le dixième titre de champions de l’histoire du club.