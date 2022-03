De retour en forme avec les Spurs de Tottenham,Harry Kane s’apprête à disputer les deux matchs amicaux avec la sélection anglaise. Capitaine des Three Lions, il a évoqué son avenir lors d’une conférence de presse et il ne donne aucun indice.

Devant la presse, la star des Spurs de Tottenham s’est exprimé pour la suite de sa carrière et il botte en touche. « Mon objectif principal est de terminer cette saison avant tout. Nous sommes toujours en compétition pour être dans les quatre premiers en Premier League et c’est sur ça que je me concentre. Je ne peux pas contrôler ce qui va se passer à l’avenir.” Sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2024, Harry Kane figure toujours sur les tablettes du Manchester City de Pep Guardiola qui cherche toujours un avant-centre pour la saison prochaine. Depuis le début de la saison, le joueur de 28 ans a inscrit 12 buts en 28 rencontres de Premier League.