Plus grand club français dans l’histoire du volley-ball, le Tours VB a chuté ce mercredi soir en finale de la Coupe CEV avec une défaite face aux Italiens du Vero Monza volley.

Quel dommage pour notre équipe française. Le Tours VB est tombé sur plus fort en finale de la Coupe CEV avec une défaite 3 sets à 0 (26-24, 25-18, 25-18) dans sa salle lors du match retour. Une semaine après avoir été battu en Italie, le club de la Ligue A française n’a pas réussi l’exploit et ainsi rattraper son retard après la défaite au match aller. Même si les joueurs de Marcelo Fronckowiak ont bien débuté la partie, ils ont petit à petit cédé contre une équipe du Vero Monza volley plus forte et qui soulève le trophée de la Coupe CEV (C2).

Vous nous avez fait rêver.



Vous êtes la fierté de notre ville.



Merci le @ToursVolleyBall, vice-champion d'Europe de la Coupe CEV ! 🇪🇺🥈#CEVCupM pic.twitter.com/lq3RsHs0DM — Ville de Tours (@villedetours) March 23, 2022